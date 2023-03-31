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Медведев вышел в финал турнира в Майами, обыграв Хачанова

Россиянин может провести второй подряд финал с испанцем Алькарасом.
Медведев вышел в финал турнира в Майами, обыграв Хачанова
31 марта 2023 22:34
автор: Александр Шульгин

В полуфинальном матче турнира АТР в Майами Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова и вышел в финал соревнований.

Встреча продлилась два часа 19 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 в пользу Медведева, который 13 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

На счету Хачанова семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из шести.

В решающем матче Даниил сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) - Янник Синнер (Италия).

источник: «Советский спорт»
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