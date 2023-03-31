Медведев станет четвертым в рейтинге ATP в случае завоевания титула в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев станет четвертой ракеткой мира в случае своей победы на турнире в Майами.

Триумф в США позволит ему обойти норвежца Каспера Рууда. Добавим, что россиянин выиграл последние 23 матча из 24. Единственное порадение он потерпел от испанца Карлоса Алькараса в финале предыдущего турнира в Индиан-Уэллсе. Сейчас у Медведева будет шанс взять реванш.

В полуфинальном матче Медведев обыграл Карена Хачанова и вышел в финал соревнований.

Встреча продлилась два часа 19 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 в пользу Медведева, который 13 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

На счету Хачанова семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из шести.

В решающем матче Даниил сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) - Янник Синнер (Италия).