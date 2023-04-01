Джокович в понедельник вновь станет первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира с понедельника, после того, как нынешний лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец Карлос Алькарас не смог выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Майами.

Алькарас является действующим победителем этого турнира, однако в этом году завершил свое выступление, проиграв в полуфинале итальянцу Яннику Синнеру. Из-за этого испанец не сможет защитить рейтинговые очки и уступит место Джоковичу, который очков не потеряет.

Серб в прошлом году не был допущен на территорию США из-за коронавирусных ограничений. У Джоковича сейчас 7160 очков, у Алькараса 7420, но испанец потеряет 400 очков и уступит лидерство.

В финале турнира в Майами Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.