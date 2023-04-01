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Джокович в понедельник вновь станет первой ракеткой мира

Сербский теннисист возглавит рейтинг ATP после поражения Алькараса в полуфинале турнира в Майами.
01 апреля 2023 10:21
автор: Александр Евграфов

Сербский теннисист Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира с понедельника, после того, как нынешний лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец Карлос Алькарас не смог выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Майами.

Алькарас является действующим победителем этого турнира, однако в этом году завершил свое выступление, проиграв в полуфинале итальянцу Яннику Синнеру. Из-за этого испанец не сможет защитить рейтинговые очки и уступит место Джоковичу, который очков не потеряет.

Серб в прошлом году не был допущен на территорию США из-за коронавирусных ограничений. У Джоковича сейчас 7160 очков, у Алькараса 7420, но испанец потеряет 400 очков и уступит лидерство.

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источник: «Советский спорт»
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