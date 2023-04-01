Кафельников дал прогноз на матч Медведева и Синнера в финале «Мастерса» в Майами

В воскресенье, 2 апреля, россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в финале «Мастерса» в Майами (США).

Лучший теннисист в истории России Евгений Кафельников поделился прогнозом на эту встречу.

«Фаворита в этой паре не могу выделить. Победа Синнера над Алькарасом? Этот результат меня не удивил. 5-0 в личных встречах в пользу Медведева? Никакого значения перед предстоящим матчем это не имеет, абсолютно равная пара», – заявил Кафельников для «РБ-Спорт».

Турнир в Майами стартовал 22 марта. Его призовой фонд составляет 8 млн 800 тысяч долларов. В прошлом году соревнования в США выиграл испанец Карлос Алькарас.