Медведев выиграл первый сет у Синнера в финале турнира серии «Мастерс» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Майами выиграл первый сет у итальянца Янника Синнера со счетом 7:5.

Медведев сделал пять эйсов и четыре двойные ошибки, также он реализовал два брейк-поинта из трех.

На счету Синнера ни одной двойной, четыре подачи навылет и один брейк при пяти попытках.

Турнир в Майами входит в серию «Мастерс», в которых разыгрываются по 1000 очков. Победитель турнира в Майами получит более одного миллиона долларов, проигравший в финале - более 650 тыс.