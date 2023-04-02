Медведев обыграл Синнера в двух сетах и стал победителем турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера в финале турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет 8,8 миллиона долларов.

Решающий матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут

На счету россиянина 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов, его соперник шесть раз подавал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнта.

Медведев победил в четвертом турнире в этом сезоне и займет с понедельника четвертое место в рейтинге ATP.

Турнир в Майами входит в серию «Мастерс», в которых разыгрываются по 1000 очков. Победитель турнира в Майами получит более одного миллиона долларов, проигравший в финале - более 650 тыс.