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Медведев обыграл Синнера в двух сетах и стал победителем турнира в Майами

Россиянин выиграл четвертый турнир в этом сезоне.
02 апреля 2023 21:50
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера в финале турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет 8,8 миллиона долларов.

Решающий матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут

На счету россиянина 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов, его соперник шесть раз подавал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнта.

Медведев победил в четвертом турнире в этом сезоне и займет с понедельника четвертое место в рейтинге ATP.

Турнир в Майами входит в серию «Мастерс», в которых разыгрываются по 1000 очков. Победитель турнира в Майами получит более одного миллиона долларов, проигравший в финале - более 650 тыс.

источник: «Советский спорт»
Медведев обыграл Синнера в двух сетах и стал победителем турнира в Майами
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