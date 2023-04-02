«У меня руки немного тряслись, подача давалась сложнее». Медведев о победе на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что у него тряслись руки в концовке финала турнира серии «Мастерс» в Майами против итальянца Янника Синнера.

«Я очень счастлив, потому что сегодня был трудный матч. Не знаю, была ли у Янника какая-то травма или мышцы свело судорогой. Мне тоже было тяжело, но я не показывал этого. Где-то полтора года я не побеждал на таком крупном турнире. В конце меня сильно лихорадило. Не то, чтобы сильно, я не боюсь побеждать. Но руки немного тряслись, поэтому подача давалась сложнее. Но мне удалось взять себя в руки и завершить матч», - приводит слова Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В воскресенье Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами, победив итальянца Янника Синнера со счетом 7:5, 6:3. Россиянин выиграл 19-й турнир в карьере и четвертый в нынешнем сезоне.

В понедельник Медведев поднимется с пятого на четвертое место в рейтинге ATP.