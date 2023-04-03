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Синнер назвал Медведева неудобным для себя соперником

Итальянец проиграл россиянину в финале турнира в Майами.
03 апреля 2023 10:00
автор: Александр Шульгин

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свое поражение от Даниила Медведева в финале турнира в Майами.

«У каждого есть один или два игрока, с которыми ты чувствуешь себя не очень комфортно. Медведев точно один из моих. Он также один из лучших игроков в мире», - приводит слова итальянца пресс-служба АТР.

Напомним, встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянина, который выиграл уже четвертый титул в текущем сезоне.

За последние более чем 20 матчей Медведев потерпел единственное поражение от Карлоса Алькараса в решающем матче турнира в Индиан-Уэллсе.

источник: ATP
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