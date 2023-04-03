Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP после победы на турнире в Майами

Россиянин Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

На счету российского теннисиста теперь 3030 очков. В Майами Медведев выиграл четвертый из последних пяти турниров, в которых принимал участие, а в пятом дошел до финала.

Прежний лидер серб Новак Джокович пропускал турниры в Индиан-Уэллсе и Майами из-за коронавирусных ограничений.

На одну позицию поднялся полуфиналист турнира в Майами россиянин Карен Хачанов, Андрей Рублев остался на 12-й позиции. Рейтинговые очки в чемпионской гонке начисляются по тому же принципу, что и в мировом рейтинге, но обнуляются с началом каждого календарного года.

Чемпионская гонка ATP, версия от 3 апреля

1 (2). Даниил Медведев (Россия) - 3030;

2 (1). Новак Джокович (Сербия) - 2430;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) - 1910;

4 (7). Янник Синнер (Италия) - 1735;

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 1570;

6 (8). Тейлор Фриц (США) - 1275;

7 (6). Томми Пол (США) - 1265;

8 (5). Кэмерон Норри (Великобритания) - 1255;

9 (10). Карен Хачанов (Россия) - 1215;

10 (11). Фрэнсис Тиафо (США) - 890...

12 (12). Андрей Рублев (Россия) - 885...

76 (65). Александр Шевченко (Россия) - 235...

86 (89). Роман Сафиуллин (Россия) - 203.