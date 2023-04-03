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Медведев поднялся на четвертую строчку в рейтинге ATP

Россияне Хачанов и Рублев также улучшили свои позиции в рейтинге.
03 апреля 2023 11:30
автор: Александр Евграфов

Даниил Медведев поднялся на четвертую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В воскресенье Медведев победил в финале турнира серии «Мастерс» в Майами Янника Синнера, выиграв четвертый из пяти последних турниров, в которых принимал участие, а в пятом дошел до финала.

Уступивший в четвертом круге Андрей Рублев стал шестым, поднявшись на одну позицию, полуфиналист турнира в Майами Карен Хачанов поднялся на пять строчек, став 11-м.

Первой ракеткой мира вновь стал серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP, версия от 3 апреля 2023 г.

1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7160 очков;

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) – 6780;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 5770;

4 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5150;

5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) – 5005;

6 (7). Андрей Рублев (Россия) – 3470;

7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3450;

8 (8). Хольгер Руни (Дания) – 3370;

9 (11). Янник Синнер (Италия) - 3345;

10 (10). Тейлор Фритц (США) – 3065;

11 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2855.

источник: «Советский спорт»
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