Медведев поднялся на четвертую строчку в рейтинге ATP

Даниил Медведев поднялся на четвертую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Медведев победил в финале турнира серии «Мастерс» в Майами Янника Синнера, выиграв четвертый из пяти последних турниров, в которых принимал участие, а в пятом дошел до финала.
Уступивший в четвертом круге Андрей Рублев стал шестым, поднявшись на одну позицию, полуфиналист турнира в Майами Карен Хачанов поднялся на пять строчек, став 11-м.
Первой ракеткой мира вновь стал серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP, версия от 3 апреля 2023 г.
1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7160 очков;
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) – 6780;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 5770;
4 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5150;
5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) – 5005;
6 (7). Андрей Рублев (Россия) – 3470;
7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3450;
8 (8). Хольгер Руни (Дания) – 3370;
9 (11). Янник Синнер (Италия) - 3345;
10 (10). Тейлор Фритц (США) – 3065;
11 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2855.