Грачева поднялась на восемь позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Россиянка Варвара Грачева поднялась на 8 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе Грачева дошла до четвертого круга турнира категории WTA 1000 в Майами (США), где проиграла будущей победительнице турнира чешке Петре Квитовой. Грачева переместилась с 54-го на 46-е место, а Квитова вошла в десятку лучших.
Первой ракеткой России осталась Дарья Касаткина, которая занимает восьмую строчку рейтинга. Возглавляет рейтинг представительница Польши Ига Швентек.
Рейтинг WTA, версия от 3 апреля:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) – 8975 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6945;
3 (3). Джессика Пегула (США) – 5605;
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4990;
5 (5). Онс Жабер (Тунис) – 4866;
6 (6). Кори Гауфф (США) – 4346;
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4305;
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 3375;
9 (10). Мария Саккари (Греция) – 3191;
10 (12). Петра Квитова (Чехия) – 3162;
13 (11). Вероника Кудерметова (Россия) – 2360...
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) – 2246...
17 (18). Екатерина Александрова (Россия) – 2185...
25 (26). Анастасия Потапова (Россия) – 1679...
46 (54). Варвара Грачева (Россия) - 1164...
63 (63). Анна Блинкова (Россия) - 891...
70 (64). Анна Калинская (Россия) – 813...
90 (92). Камила Рахимова (Россия) - 712...
95 (95). Диана Шнайдер (Россия) - 684.