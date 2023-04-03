Грачева поднялась на восемь позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Россиянка Варвара Грачева поднялась на 8 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На минувшей неделе Грачева дошла до четвертого круга турнира категории WTA 1000 в Майами (США), где проиграла будущей победительнице турнира чешке Петре Квитовой. Грачева переместилась с 54-го на 46-е место, а Квитова вошла в десятку лучших.

Первой ракеткой России осталась Дарья Касаткина, которая занимает восьмую строчку рейтинга. Возглавляет рейтинг представительница Польши Ига Швентек.

Рейтинг WTA, версия от 3 апреля:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) – 8975 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6945;

3 (3). Джессика Пегула (США) – 5605;

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4990;

5 (5). Онс Жабер (Тунис) – 4866;

6 (6). Кори Гауфф (США) – 4346;

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4305;

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 3375;

9 (10). Мария Саккари (Греция) – 3191;

10 (12). Петра Квитова (Чехия) – 3162;

13 (11). Вероника Кудерметова (Россия) – 2360...

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) – 2246...

17 (18). Екатерина Александрова (Россия) – 2185...

25 (26). Анастасия Потапова (Россия) – 1679...

46 (54). Варвара Грачева (Россия) - 1164...

63 (63). Анна Блинкова (Россия) - 891...

70 (64). Анна Калинская (Россия) – 813...

90 (92). Камила Рахимова (Россия) - 712...

95 (95). Диана Шнайдер (Россия) - 684.