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Даниил Медведев: Надеюсь, что и дальше удастся создавать Синнеру проблемы

Россиянин возглавил чемпионскую гонку ATP.
03 апреля 2023 16:03
автор: Александр Поволоцкий

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев высказался о противостоянии с Янником Синнером.

Напомним, что российский теннисист обыграл итальянца в рамках финала турнира серии «Мастерс» в Майами — 7:5, 6:3. Медведев все шесть раз побеждал Синнера в личных встречах.

«Не говорю себе перед матчем: так, проведу такой-то удар, чтобы у него были проблемы. Но во всех матчах, которые у нас были, мои удары не позволяют ему полностью проявить свою игру, то есть всё время делать виннерсы. Сегодня именно Синнер сделал первый брейк. Он определённо прибавляет. Но надеюсь, что мне и впредь удастся создавать ему проблемы», — заявил Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В Майами россиянин выиграл четвертый из последних пяти турниров, в которых принимал участие, а в пятом дошел до финала.

источник: «Советский спорт»
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