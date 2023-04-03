Даниил Медведев: Надеюсь, что и дальше удастся создавать Синнеру проблемы

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев высказался о противостоянии с Янником Синнером.

Напомним, что российский теннисист обыграл итальянца в рамках финала турнира серии «Мастерс» в Майами — 7:5, 6:3. Медведев все шесть раз побеждал Синнера в личных встречах.

«Не говорю себе перед матчем: так, проведу такой-то удар, чтобы у него были проблемы. Но во всех матчах, которые у нас были, мои удары не позволяют ему полностью проявить свою игру, то есть всё время делать виннерсы. Сегодня именно Синнер сделал первый брейк. Он определённо прибавляет. Но надеюсь, что мне и впредь удастся создавать ему проблемы», — заявил Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В Майами россиянин выиграл четвертый из последних пяти турниров, в которых принимал участие, а в пятом дошел до финала.