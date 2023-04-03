Рахимова обыграла Шербан в первом круге турнира в Боготе 

Представительница России Камила Рахимова в матче первого круга турнира WTA 250 одержала победу над кипрской теннисисткой Ралукой Джорджаной Шербан.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу россиянки.

21-летняя победительница три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12-и.

На счету соперницы – один эйс, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Добавим, что в следующем круге турнира Рахимовой предстоит сыграть с победительницей пары Эжени Бушар — Илена Ин-Альбон.