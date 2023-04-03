Карацев уступил Пассаро в первом круге турнира в Марокко

Российский теннисист Аслан Карацев в матче первого круга турнира в Марракеше проиграл итальянцу Франческо Пассаро.

Игра завершилась поражением 124-й ракетки мира со счетом 5:7, 6:3, 3:6.

Карацев по ходу игры четыре раза подал навылет, совершив 13 двойных ошибок, и реализовал четыре из десяти брейк-поинтов.

На счету его соперника два эйса, 13 двойных ошибок, и пять брейков при десяти возможностях взять гейм на подачи россиянина.

В следующем круге Пассаро сыграет с победителем матча между французами Александром Мюллером и Ришаром Гаске.