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Карацев уступил Пассаро в первом круге турнира в Марокко

Россиянин находится вне топ-100 мирового рейтинга.
03 апреля 2023 20:57
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Аслан Карацев в матче первого круга турнира в Марракеше проиграл итальянцу Франческо Пассаро.

Игра завершилась поражением 124-й ракетки мира со счетом 5:7, 6:3, 3:6.

Карацев по ходу игры четыре раза подал навылет, совершив 13 двойных ошибок, и реализовал четыре из десяти брейк-поинтов.

На счету его соперника два эйса, 13 двойных ошибок, и пять брейков при десяти возможностях взять гейм на подачи россиянина.

В следующем круге Пассаро сыграет с победителем матча между французами Александром Мюллером и Ришаром Гаске.

источник: «Советский спорт»
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