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Тарпищев о Медведеве: Он вернулся к той форме, которая была, когда он был первой ракеткой мира

Теннисист выиграл четыре финала из пяти в текущем сезоне.
04 апреля 2023 11:23
автор: Александр Шульгин

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил текущую форму Даниила Медведева.

«Медведев вернулся к той форме, которая была, когда он был первой ракеткой мира, даже с небольшим плюсом. Он стал играть гораздо ближе к корту. Осталось улучшить прием, тоже стоять ближе к корту, тогда он вообще будет недосягаем очень для многих», - рассказал Тарпищев в интервью YouTube-каналу «Больше».

Напомним, в текущем сезоне Медведев пять раз выходил в финал турниров АТР и одержал в них четыре победы, проиграв лишь Карлосу Алькарасу в Индиан-Уэллсе.

Успехи позволили теннисисту подняться на четвертую строчку мирового мужского рейтинга.

Тарпищев о Медведеве: Он вернулся к той форме, которая была, когда он был первой ракеткой мира
Теннисист выиграл четыре финала из пяти в текущем сезоне.
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