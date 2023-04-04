Тарпищев о Медведеве: Он вернулся к той форме, которая была, когда он был первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил текущую форму Даниила Медведева.

«Медведев вернулся к той форме, которая была, когда он был первой ракеткой мира, даже с небольшим плюсом. Он стал играть гораздо ближе к корту. Осталось улучшить прием, тоже стоять ближе к корту, тогда он вообще будет недосягаем очень для многих», - рассказал Тарпищев в интервью YouTube-каналу «Больше».

Напомним, в текущем сезоне Медведев пять раз выходил в финал турниров АТР и одержал в них четыре победы, проиграв лишь Карлосу Алькарасу в Индиан-Уэллсе.

Успехи позволили теннисисту подняться на четвертую строчку мирового мужского рейтинга.