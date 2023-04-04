Надаль снялся с турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участия в турнире АТР в Монте-Карло.

«Привет всем, я еще не готов соревноваться на высшем уровне. Я не смогу сыграть на одном из важнейших турниров в моей карьере, в Монте-Карло. Я еще не в состоянии играть в полную силу и продолжаю подготовительный процесс. Надеюсь, что скоро вернусь», - написал спортсмен в своих соцсетях.

Напомним, испанец получил травму подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени во время январского Открытого чемпионата Австралии. После этого он не принимал участия в соревнованиях и покинул первую десятку мирового рейтинга впервые за последние 18 лет.

Вместе с Новаком Джоковичем Надаль является рекордсменом по количеству выигранных титулов турниров «Большого Шлема» (по 22).

Турнир в Монте-Карло пройдет с 9 по 16 апреля.