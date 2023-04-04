«Пришло время надрать кому-нибудь зад»: Свитолина отреагировала на допуск россиян на Уимблдон

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение организаторов Уимблдона допустить российских и белорусских теннисисток до участия в соревнованиях.

«Ну, это их решение. Мы должны уважать его. Так что да, теперь пришло время вернуться на площадку и надрать кому-нибудь зад», - приводит слова спортсменки Tennis Channel.

Напомним, в 2022 году россияне и белорусы были вынуждены пропустить турнир. В ответ АТР и WTA лишили его рейтинговых очков, а организаторы были оштрафованы на сумму в один миллион долларов.

Недавно стало известно, что в этот раз российские и белорусские теннисисты смогут выступить в нейтральном статусе при соблюдении ряда строгих условий.