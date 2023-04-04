Котов вышел во второй круг турнира в Марокко

Российский теннисист Павел Котов обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро в матче первого круга турнира в Марракеше.

Игра между соперниками завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7: (7:5) в пользу 114-й ракетки мира.

Встреча длилась два час и 41 минуту.

За это время Котов записал в свой актив пять эйсов и столько же реализованных брейк-пойнтов из 12, при это сделал две одной двойной ошибки.

Что касается представителя Испании, то у него одна подача на вылет и девять двойные ошибки, а также пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге россиянину предстоит сразиться с победителем встречи Хуан Варильяс Патино-Самудио (Перу) - Бенжамен Бонзи (Франция).