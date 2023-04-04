Грачева обыграла Фридзам в первом раунде турнира в Чарльстоне

В матче первого круга турнира WTA в Чарльстоне россиянка Варвара Грачева обыграла немку Анну-Лену Фридзам и вышла в следующую стадию.

Встреча продолжалась один час и 40 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу 46-й ракетки мира.

Варвара один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

У Фридзам ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк.

Соперником Грачевой по второму кругу станет представительница Польши Магда Линетт.