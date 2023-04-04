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Грачева обыграла Фридзам в первом раунде турнира в Чарльстоне

Игра прошла на корте теннисного центра «Фэмили Серкл».
04 апреля 2023 20:17
автор: Александр Поволоцкий

В матче первого круга турнира WTA в Чарльстоне россиянка Варвара Грачева обыграла немку Анну-Лену Фридзам и вышла в следующую стадию.

Встреча продолжалась один час и 40 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу 46-й ракетки мира.

Варвара один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

У Фридзам ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк.

Соперником Грачевой по второму кругу станет представительница Польши Магда Линетт.

источник: «Советский спорт»
Грачева обыграла Фридзам в первом раунде турнира в Чарльстоне
Игра прошла на корте теннисного центра «Фэмили Серкл».
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