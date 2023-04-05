Александрова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, одолев Путинцеву 

17-я ракетка мира, Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в матче второго круга турнира в Чарльстоне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу российской теннисистки.

28-летняя победительница семь раз подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Соперница обошлась без эйсов и двойных ошибок, реализовав два брейк-пойнта из восьми.

Добавим, что в следующем раунде турнира Александрова встретится с австрийской теннисисткой Юлией Грабер.