Рахимова победила Бушар во втором круге турнира в Боготе 

Российская теннисистка Камила Рахимова в матче второго круга турнира WTA 250 в Боготе одержала победу над канадкой Эжени Бушар

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7, 6:4 в пользу россиянки.

21-летняя победительница один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На счету 29-летней соперницы – три эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех возможных.

Добавим, что в следующем раунде турнира Рахимова сыграет с победительницей пары Эмилиана Аранго – Сара Соррибес-Тормо.