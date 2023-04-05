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Рахимова победила Бушар во втором круге турнира в Боготе 

Спортсменки провели на корте 2 часа и 23 минуты.
05 апреля 2023 22:36
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Камила Рахимова в матче второго круга турнира WTA 250 в Боготе одержала победу над канадкой Эжени Бушар

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7, 6:4 в пользу россиянки.

21-летняя победительница один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На счету 29-летней соперницы – три эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех возможных.

Добавим, что в следующем раунде турнира Рахимова сыграет с победительницей пары Эмилиана Аранго – Сара Соррибес-Тормо.

источник: «Советский спорт»
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