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Российская теннисистка Грачева проиграла польке Линетт в матче второго круга турнира в Чарльстоне

Матч длился 3 часа.
06 апреля 2023 08:00
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Варвара Грачева во втором круге турнира в Чарльстоне проиграла польке Магде Линетт со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.

Грачева за матч три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из девяти.

На счету ее соперницы два эйса, такое же количество двойных и пять брейков при 14 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В следующем раунде Линетт сыграет с американкой Мэдисон Киз, победившей соотечественницу Хейли Баптист (6:1, 6:2).

источник: «Советский спорт»
Российская теннисистка Грачева проиграла польке Линетт в матче второго круга турнира в Чарльстоне
Матч длился 3 часа.
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