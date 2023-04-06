Российская теннисистка Грачева проиграла польке Линетт в матче второго круга турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Варвара Грачева во втором круге турнира в Чарльстоне проиграла польке Магде Линетт со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.

Грачева за матч три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из девяти.

На счету ее соперницы два эйса, такое же количество двойных и пять брейков при 14 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В следующем раунде Линетт сыграет с американкой Мэдисон Киз, победившей соотечественницу Хейли Баптист (6:1, 6:2).