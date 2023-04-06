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Первая ракетка мира Швентек: Сейчас отстранять российских теннисистов несправедливо

Польская спортсменка считает, что это надо было делать год назад, и ранее высказывалась за наказание российских и белорусских спортсменов.
06 апреля 2023 15:17
автор: Александр Евграфов

Первая ракетка мира полька Ига Швентек заявила, что российских и белорусских теннисистов надо было отстранять от международных турниров год назад, а сейчас эта мера будет несправедливой.

«Отстранение как мера рассматривалась год назад, но руководство тенниса выбрало другой путь. А сейчас отстранение будет довольно несправедливым по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что решение должно было быть принято раньше. Надо было тогда показать всем, что теннисисты против конфликта. WTA и ATP могли бы сделать больше. Атмосфера в раздевалке порой довольно напряженная», - цитирует Швентек BBC.

Российские и белорусские теннисисты допускаются к международным турнирам в нейтральном статусе. Сборные двух стран отстранены от участия в командных первенствах.

Ранее Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире.

источник: BBC
Первая ракетка мира Швентек: Сейчас отстранять российских теннисистов несправедливо
Польская спортсменка считает, что это надо было делать год назад, и ранее высказывалась за наказание российских и белорусских спортсменов.
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