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Бывшая третья ракетка мира Тим впервые с октября 2022 года вышел в четвертьфинал турнира ATP

Спортсмен пытается набрать форму после травмы запястья.
06 апреля 2023 17:51
автор: Александр Евграфов

Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира ATP в португальском Эшториле.

В матче второго круга он победил американца Бена Шелтона со счетом 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты.

На счету австрийца 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов, у его соперника ни одного эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт.

Тим одержал две победы подряд впервые с октября прошлого года. Лучшим достижением Тима является 3-я строчка в рейтинге ATP, победа на Открытом чемпионате США в 2020 году, три финала: один в Австралии и дважды на кортах Ролан Гарроса во Франции.

В 2021 году Тим получил серьезную травму запястья и досрочно завершил сезон, а в 2022 году не смог быстро набрать форму. В настоящее время Тим является 111-й ракеткой мира.

В четвертьфинале 29-летний спортсмен сыграет с победителем матча Роберто Баутиста Агут (Испания) — Кантен Алис (Франция).

источник: «Советский спорт»
Бывшая третья ракетка мира Тим впервые с октября 2022 года вышел в четвертьфинал турнира ATP
Спортсмен пытается набрать форму после травмы запястья.
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