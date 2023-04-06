Аванесян проиграла Стирнс и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Боготе

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла американке Пейтон Стирнс в матче второго круга турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия), с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Встреча завершилась победой американки со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

У Аванесян четыре эйса, четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Стирнс две подачи на вылет, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

В следующем раунде Стирнс предстоит встреча с победительницей матча между шведской теннисисткой Мирьям Бьёрклунд и представительницей Словении Тамарой Зиданшек.