Калинская в двух сетах обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Беларуси Викторией Азаренко в третьем круге турнира в Чарльстоне (США), с призовым фондом более 780 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 в пользу россиянки.

24-летняя победительница четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

На счету 18-й ракетки мира – два эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Добавим, что в матче 1/4 финала турнира Калинская встретится с победительницей пары Кэролайн Доулхайд - Унс Джа́бир.