Шнайдер проиграла Бадосе и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Чарльтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла испанке Пауле Бадосе и не смогла пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

Матч третьего круга завершился со счетом 6:1, 6:3 в пользу испанской теннисистки. Игра продлилась 1 час 17 минут.

Шнайдер, которая является 95-й ракеткой мира, один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и заработав четыре брейк-пойнта не реализовала ни одного. У Бадосы (33-я ракетка мира) пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

За путевку в полуфинал Бадоса сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и румынкой Ириной Бегу.