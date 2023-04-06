Котов победил Бонзи и вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше

Российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого составляет более 560 тысяч евро.

Во встрече второго круга россиянин обыграл французского теннисиста Бенжамена Бонзи со счетом 6:0, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.

Котов дважды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Бонзи один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующим соперником 24-летнего Котова, являющегося 114-й ракеткой мира станет австралиец Кристофер О'Коннелл.