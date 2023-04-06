Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, одержав победу над Грабер 

17-ракетка мира Екатерина Александрова оказалась сильнее австрийской теннисистки Юлии Грабер в матче третьего круга турнира в Чарльстоне.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 28-летней россиянки.
Победительница шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти возможных.
На счету австрийской соперницы семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Добавим, что в следующем раунде турнира Александрова предстоит сыграть с победительницей матча между Белиндой Бенчич и Шелби Роджерс.
источник: «Советский спорт»