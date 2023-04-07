Калинская уступила Жабер, отказавшись от продолжения борьбы во втором сете

В четвертьфинале турнира WTA в Чарльстоне россиянка Анна Калинская проиграла представительнице Туниса Онс Жабер, отказавшись от борьбы во втором сете.

Встреча продолжалась всего 41 минуту и завершилась в итоге со счетом 6:0, 4:1 в пользу Жабер, которая четыре раза подавала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На счету Калинской ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из трех.

В полуфинале Жабер сыграет с победительницей пары Мэдисон Киз (США) - Дарья Касаткина.