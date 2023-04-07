Котов обыграл О'Конелла и вышел в полуфинал турнира в Марракеше

Российский теннисист Павел Котов в четвертьфинале турнира АТР в Марракеше (Марокко) нанес поражение австралийцу Кристоферу О'Конеллу.

Встреча продолжалась два часа 49 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3) в пользу россиянина, который четыре раза подавал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из четырех.

В полуфинале Котов встретится с французом Александром Мюллером.