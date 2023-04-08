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Рахимова пробилась в полуфинал турнира в Боготе

Россиянка решила все вопросы за 2 часа 15 минут.
08 апреля 2023 08:18
автор: Артур Гичунцев

Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала очередную победу на турнире в Боготе (Колумбия).

Сегодня, 8 апреля, уроженка Екатеринбурга обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, а ее продолжительность составила 2 часа 15 минут.

За выход в финал 21-летняя Рахима поспорит с победительницей пары Тамара Зиданшек (Словения) – Питон Стирнс (США).

Добавим, что турнир в Боготе стартовал 3 апреля и завершится 9-го числа, а призовой фонд соревнований составляет 259 тысяч 303 доллара.

источник: «Советский спорт»
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