Рахимова пробилась в полуфинал турнира в Боготе

Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала очередную победу на турнире в Боготе (Колумбия).

Сегодня, 8 апреля, уроженка Екатеринбурга обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, а ее продолжительность составила 2 часа 15 минут.

За выход в финал 21-летняя Рахима поспорит с победительницей пары Тамара Зиданшек (Словения) – Питон Стирнс (США).

Добавим, что турнир в Боготе стартовал 3 апреля и завершится 9-го числа, а призовой фонд соревнований составляет 259 тысяч 303 доллара.