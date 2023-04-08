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«Скорейшего выздоровления!»: Жабер поддержала Калинскую, досрочно проигравшую из-за травмы

Представительнице Туниса предстоит сразиться еще с одной россиянкой.
08 апреля 2023 09:35
автор: Александр Шульгин

Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала снятие Анны Калинской с турнира в Чарльстоне из-за травмы, поддержав россиянку.

«Поздравляю Анну с фантастическим турниром, желаю скорейшего выздоровления. Увидимся в полуфинале в Чарльстоне!», - написала Жабер в своих соцсетях.

Напомним, Калинская не смогла доиграть четвертьфинальный поединок с Жабер и досрочно пропустила соперницу в полуфинал.

Встреча продолжалась всего 41 минуту и завершилась в итоге со счетом 6:0, 4:1 в пользу Жабер, которая четыре раза подавала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На счету Калинской ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из трех.

В полуфинале Жабер сыграет с Дарьей Касаткиной.

«Скорейшего выздоровления!»: Жабер поддержала Калинскую, досрочно проигравшую из-за травмы
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