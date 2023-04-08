Котов не смог выйти в финал турнира в Марракеше, проиграв Мюллеру

Российский теннисист Павел Котов в полуфинальном матче турнира в Марракеше (Марокко) проиграл французу Александру Мюллеру.

Встреча продолжалась два часа и две минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Мюллера, который один раз подавал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

На счету россиянина четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейка из восьми.

В финале соревнований Мюллер встретится с испанцем Роберто Карбальесом Баэной.