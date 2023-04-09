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Касаткина не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне, проиграв Жабер

Соперница россиянки занимает пятое место в мировом рейтинге.
09 апреля 2023 08:31
автор: Александр Поволоцкий

В полуфинале турнира WTA в Чарльстоне российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Онс Жабер из Туниса и не смогла выйти в решающую стадию соревнований.

Встреча, которая длилась один час и 49 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу африканской спортсменки.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14.

На счету ее соперницы пять эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейков из 12.

Другой полуфинал между Джессикой Пегулой (США) и Белиндой Бенчич (Швейцария) был прерван при счете 5:7, 6:6 (4:2).

источник: «Советский спорт»
Касаткина не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне, проиграв Жабер
Соперница россиянки занимает пятое место в мировом рейтинге.
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