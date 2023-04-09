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Норвежец Рууд выиграл турнир в Эшториле

Для норвежца этот титул стал десятым в его карьере.
09 апреля 2023 20:29
автор: Александр Евграфов

Норвежец Каспер Рууд победителем грунтового теннисного турнира в Эшториле (Португалия), призовой фонд которого превышает 560 тысяч евро.

В финале Рууд победил 40-ю ракетку мира серба Миомира Кецмановича. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.

24-летний Рууд выиграл десятый титул в карьере и первый в нынешнем сезоне. После победы в Эшториле норвежец обойдет Даниила Медведева в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, став четвертой ракеткой мира.

источник: «Советский спорт»
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