Норвежец Рууд выиграл турнир в Эшториле

Норвежец Каспер Рууд победителем грунтового теннисного турнира в Эшториле (Португалия), призовой фонд которого превышает 560 тысяч евро.

В финале Рууд победил 40-ю ракетку мира серба Миомира Кецмановича. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.

24-летний Рууд выиграл десятый титул в карьере и первый в нынешнем сезоне. После победы в Эшториле норвежец обойдет Даниила Медведева в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, став четвертой ракеткой мира.