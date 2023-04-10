Калинская поднялась на 8 позиций в рейтинге WTA

Сегодня, 10 апреля, пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) обновила рейтинг организации.

Так, россиянка Анна Калинская поднялась на 8 позиций. Теперь она располагается на 62-м месте. Лучшей теннисисткой из РФ по-прежнему является Дарья Касаткина. Она занимает 8-ю строчку.

К слову, Вероника Кудерметова осталась 13-й, Людмила Самсонова – 15-й, а Анна Блинкова – 63-й.

Добавим, что первое место у Иги Швентек из Польши. Второе – за белорусской Ариной Соболенко. Замыкает тройку лучших американка Джессика Пегула.