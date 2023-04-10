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Калинская поднялась на 8 позиций в рейтинге WTA

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина.
Калинская поднялась на 8 позиций в рейтинге WTA
10 апреля 2023 10:12
автор: Артур Гичунцев
автор фото: WTA

Сегодня, 10 апреля, пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) обновила рейтинг организации.

Так, россиянка Анна Калинская поднялась на 8 позиций. Теперь она располагается на 62-м месте. Лучшей теннисисткой из РФ по-прежнему является Дарья Касаткина. Она занимает 8-ю строчку.

К слову, Вероника Кудерметова осталась 13-й, Людмила Самсонова – 15-й, а Анна Блинкова – 63-й.

Добавим, что первое место у Иги Швентек из Польши. Второе – за белорусской Ариной Соболенко. Замыкает тройку лучших американка Джессика Пегула.

источник: WTA
Калинская поднялась на 8 позиций в рейтинге WTA
Калинская поднялась на 8 позиций в рейтинге WTA
Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина.
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