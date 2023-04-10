Котов поднялся на 48 позиций и вошел в топ-100 в чемпионской гонке ATP

Россиянин Павел Котов вошел в сотню лучших теннисистов в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов, поднявшись с 129-й на 81-ю позицию.

На минувшей неделе Котов стал полуфиналистов турнира категории АТР 250 в Марракеше, где проиграл французу Александру Мюллеру.

Лидерство в гонке сохранил Даниил Медведев. Карен Хачанов остался на 9-м месте, Андрей Рублев на 12-м.

Очки в чемпионской гонке начисляются по тому же принципу, что и в рейтинге ATP, но обнуляются с началом каждого календарного года.

Чемпионская гонка ATP, версия от 10 апреля:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) - 3030;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 2430;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) - 1910;

4 (4). Янник Синнер (Италия) - 1735;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 1570;

6 (6). Тейлор Фритц (США) - 1275;

7 (7). Томми Пол (США) - 1265;

8 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) - 1255;

9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 1215;

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) - 1140...

12 (12). Андрей Рублев (Россия) - 885...

81 (129). Павел Котов (Россия) - 239...

86 (76). Александр Шевченко (Россия) - 235...

96 (85). Роман Сафиуллин (Россия) - 203.