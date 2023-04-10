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Рахимова поднялась на 38 позиций и вошла в топ-100 в чемпионской гонке WTA

Лучшая из россиянок Анастасия Потапова находится на 19-м месте.
10 апреля 2023 13:41
автор: Александр Евграфов

Россиянка Камилла Рахимова поднялась на 38 позиций и вошла в сотню лучших теннисисток в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

На минувшей неделе Рахимова стала полуфиналисткой турнира в Боготе (Колумбия). Лидерство в чемпионской гонке сохраняет представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Очки в чемпионской гонке начисляются по тому же принципу, что и в рейтинге WTA, но обнуляются с началом каждого календарного года.

Чемпионская гонка WTA, версия от 10 апреля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3525 очков;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 3211;

3 (3). Джессика Пегула (США) - 2090;

4 (4). Ига Швентек (Польша) - 1810;

5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) - 1790;

6 (5). Петра Квитова (Чехия) - 1625;

7 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) - 1491;

8 (8). Кори Гауфф (США) - 1250;

9 (9). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 1171;

10 (10). Магда Линетт (Польша) - 1112...

19 (18). Анастасия Потапова (Россия) - 746;

20 (21). Варвара Грачева (Россия) - 738;

21 (28). Дарья Касаткина (Россия) - 732;

22 (19). Вероника Кудерметова (Россия) - 717...

26 (23). Людмила Самсонова (Россия) - 612...

30 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 567...

48 (63). Анна Калинская (Россия) - 353...

59 (61). Анна Блинкова (Россия) - 300...

82 (120). Камилла Рахимова (Россия) - 186...

88 (100). Диана Шнайдер (Россия) - 171...

90 (83). Эрика Андреева (Россия) - 169.

источник:
Рахимова поднялась на 38 позиций и вошла в топ-100 в чемпионской гонке WTA
Лучшая из россиянок Анастасия Потапова находится на 19-м месте.
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