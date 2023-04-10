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Гахов обыграл Макдональда и сыграет с Джоковичем во втором круге турнира в Монте-Карло

Матч длился два часа.
10 апреля 2023 17:15
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Иван Гахов во встрече первого круга турнира в Монте-Карло победил американца Маккензи Макдональда.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3 в пользу 186-й ракетки мира.

По ходу матча Гахов семь раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал три брейк-поинта из шести.

На счету Макдональда девять эйсов, две двойные ошибки и четыре брейка при восьми возможностях взять подачу россиянина.

Во втором круге Иван сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

источник: «Советский спорт»
Гахов обыграл Макдональда и сыграет с Джоковичем во втором круге турнира в Монте-Карло
Матч длился два часа.
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