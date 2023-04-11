Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР, Рублев остался шестым

АТР опубликовала обновленный рейтинг игроков-профессионалов.

Лидером является серб Новак Джокович, вернувший себе первую строчку после долгого перерыва. На втором месте расположился Карлос Алькарас, опустившийся с вершины после ряда поражений. Замкнул тройку лучших грек Стефанос Циципас.

Лучший из россиян - Даниил Медведев потерял одну позицию и упал с четвертого места на пятое. Сразу за ним идет Андрей Рублев, сохранивший шестую строчку.

Карен Хачанов также уступил одну позицию и переместился с 11-го места на 12-е.

Павел Котов перепрыгнул сразу 11 строчек и остановился в нескольких шагах от топ-100, занимая 103-е место.