«Вместе смотрим соцсети, “прикалываемся”». Потапова сохранила хорошее отношение с украинками

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала об отношениях с коллегами из Украины.

- Моя цель – обыграть своего соперника. Неважно, откуда он, что происходит. Может быть, этот вайб, как вы сказали, или напряжение я чувствую с любым своим соперником. Но именно с девочками с Украины нет. С некоторыми мы до сих пор здороваемся, общаемся, сидим в раздевалке, вместе смотрим соцсети, что-то показываем друг другу, «прикалываемся», - приводит слова Потаповой «Чемпионат».

Российская теннисистка также добавила, что продолжает общаться с Даяной Ястремской, а вот Марта Костюк решила резко прекратить дружбу.

Ранее Костюк отказывалась пожимать руку россиянке Варваре Грачевой и представительницам Белоруссии Виктории Азаренко и Арине Соболенко.