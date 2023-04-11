Хачанов в двух сетах обыграл Давидович-Фокину на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В первом раунде соревнований 27-летний спортсмен нанес поражение испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

Встреча, которая продолжалась один час и 14 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянина, который один раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал все четыре брейк-пойнта.

На счету испанца один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка при трех попытках.

В следующей стадии Карен встретится с