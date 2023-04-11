ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хачанов в двух сетах обыграл Давидович-Фокину на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Соперник россиянина занимает 24-е место в мировом рейтинге.
11 апреля 2023 16:21
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В первом раунде соревнований 27-летний спортсмен нанес поражение испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

Встреча, которая продолжалась один час и 14 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянина, который один раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал все четыре брейк-пойнта.

На счету испанца один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка при трех попытках.

В следующей стадии Карен встретится с

источник: Чемпионат.com
Рублев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, обыграв Мунара
Россиянин занимает шестое место в мировом рейтинге ATP.
11.04.2023 17:02
Теннис
Хачанов в двух сетах обыграл Давидович-Фокину на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Соперник россиянина занимает 24-е место в мировом рейтинге.
11.04.2023 16:21
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Вместе смотрим соцсети, “прикалываемся”». Потапова сохранила хорошее отношение с украинками
Российские теннисистки продолжают выступать в туре.
11.04.2023 11:16
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР, Рублев остался шестым
Впечатляющий скачок совершил Павел Котов.
11.04.2023 09:42
Теннис
автор: Александр Шульгин
Гахов обыграл Макдональда и сыграет с Джоковичем во втором круге турнира в Монте-Карло
Матч длился два часа.
10.04.2023 17:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рахимова поднялась на 38 позиций и вошла в топ-100 в чемпионской гонке WTA
Лучшая из россиянок Анастасия Потапова находится на 19-м месте.
10.04.2023 13:41
Теннис
автор: Александр Евграфов
Котов поднялся на 48 позиций и вошел в топ-100 в чемпионской гонке ATP
Лидерство удерживает россиянин Даниил Медведев.
10.04.2023 12:49
Теннис
автор: Александр Евграфов
Калинская поднялась на 8 позиций в рейтинге WTA
Калинская поднялась на 8 позиций в рейтинге WTA
Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина.
10.04.2023 10:12
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Норвежец Рууд выиграл турнир в Эшториле
Для норвежца этот титул стал десятым в его карьере.
09.04.2023 20:29
Теннис
автор: Александр Евграфов
Россиянка Хромачева и белорусска Шиманович выиграли турнир в Боготе
Для победы в парном разряде турнира им потребовалось немногим больше часа.
09.04.2023 16:51
Теннис
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика