Рублев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, обыграв Мунара

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло победил испанца Хуаме Мунара.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу шестой ракетки мира. Матч длился два часа и 15 минут.

Рублев сделал один эйс, у него одна двойная ошибка и три брейка, реализованных при семи попытках.

Мунар один раз подал навылет, совершил три дойные ошибки и реализовал шесть из десяти брейк-поинтов.

Соперник россиянина по третьему кругу определится позднее.