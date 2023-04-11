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Гахов проиграл Джоковичу во втором круге турнира в Монте-Карло

Россиянин впервые играл против первой ракетки мира.
11 апреля 2023 19:02
автор: Александр Поволоцкий

Новак Джокович преодолел барьер второго круга турнира в Монте-Карло, одержав победу над россиянином Иваном Гаховым.

Отметим, что встреча продолжалась 1 час и 48 минуты и завершилась победой серба со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

На счету Джоковича четыре эйса, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Иван оформил пять подач навылет, допустил семь двойных и реализовал один брейк из четырех.

В третьем круге Джокович сыграет с победителем матча между итальянцами Лукой Нарди и Лоренцо Музетти.

источник: «Советский спорт»
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