Гахов проиграл Джоковичу во втором круге турнира в Монте-Карло

Новак Джокович преодолел барьер второго круга турнира в Монте-Карло, одержав победу над россиянином Иваном Гаховым.

Отметим, что встреча продолжалась 1 час и 48 минуты и завершилась победой серба со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

На счету Джоковича четыре эйса, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Иван оформил пять подач навылет, допустил семь двойных и реализовал один брейк из четырех.

В третьем круге Джокович сыграет с победителем матча между итальянцами Лукой Нарди и Лоренцо Музетти.