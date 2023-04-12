ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гашек призвал спортсменов выступить против участия россиян в международных турнирах

Бывший хоккейный вратарь занимает активную антироссийскую позицию, используя для выступлений любой повод.
12 апреля 2023 13:45
автор: Александр Евграфов

Бывший хоккейный вратарь чех Доминик Гашек поддержал свою соотечественницу Петру Квитову и в очередной раз призвал отстранить всех российских атлетов от международных соревнований.

По мнению Гашека сейчас прекрасный момент для любого олимпийца высказаться по этому поводу.

«Мы не должны позволить российским спортсменам плевать на нас», - написал Гашек в соцсетях.

Ранее чешская теннисистка Петра Квитова поддержала Игу Швентек, которая сказала, что россиян не следовало допускать к выступлениям на теннисных турнирах. В ответ на это бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова призвала Квитову не смешивать спорт и политику, чем и вызвала гнев Гашека.

источник: «Советский спорт»
Зверев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло и может сыграть с Медведевым
В матче второго круга немецкий теннисист обыграл Роберто Баутисту Агута.
12.04.2023 14:45
Теннис
автор: Александр Евграфов
Гашек призвал спортсменов выступить против участия россиян в международных турнирах
Бывший хоккейный вратарь занимает активную антироссийскую позицию, используя для выступлений любой повод.
12.04.2023 13:45
Теннис
автор: Александр Евграфов
Джокович похвалил Гахова за игру на турнире в Монте-Карло
Для россиянина этот «Мастерс» стал вторым турниром ATP в карьере, на котором он выступил в основной сетке.
11.04.2023 20:44
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Гахов проиграл Джоковичу во втором круге турнира в Монте-Карло
Россиянин впервые играл против первой ракетки мира.
11.04.2023 19:02
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рублев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, обыграв Мунара
Россиянин занимает шестое место в мировом рейтинге ATP.
11.04.2023 17:02
Теннис
Хачанов в двух сетах обыграл Давидович-Фокину на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Соперник россиянина занимает 24-е место в мировом рейтинге.
11.04.2023 16:21
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Вместе смотрим соцсети, “прикалываемся”». Потапова сохранила хорошее отношение с украинками
Российские теннисистки продолжают выступать в туре.
11.04.2023 11:16
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР, Рублев остался шестым
Впечатляющий скачок совершил Павел Котов.
11.04.2023 09:42
Теннис
автор: Александр Шульгин
Гахов обыграл Макдональда и сыграет с Джоковичем во втором круге турнира в Монте-Карло
Матч длился два часа.
10.04.2023 17:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рахимова поднялась на 38 позиций и вошла в топ-100 в чемпионской гонке WTA
Лучшая из россиянок Анастасия Потапова находится на 19-м месте.
10.04.2023 13:41
Теннис
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика