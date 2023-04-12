Гашек призвал спортсменов выступить против участия россиян в международных турнирах

Бывший хоккейный вратарь чех Доминик Гашек поддержал свою соотечественницу Петру Квитову и в очередной раз призвал отстранить всех российских атлетов от международных соревнований.

По мнению Гашека сейчас прекрасный момент для любого олимпийца высказаться по этому поводу.

«Мы не должны позволить российским спортсменам плевать на нас», - написал Гашек в соцсетях.

Ранее чешская теннисистка Петра Квитова поддержала Игу Швентек, которая сказала, что россиян не следовало допускать к выступлениям на теннисных турнирах. В ответ на это бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова призвала Квитову не смешивать спорт и политику, чем и вызвала гнев Гашека.