Зверев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло и может сыграть с Медведевым

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло с призовым фондом более 5,7 млн евро.

В матче второго круга Зверев, посеянный на турнире под 13-м номером, победил испанца Роберто Баутисту Агута со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 47 минут.

Зверев 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из шести брейк-пойнтов. У его соперника два эйса, две двойные ошибки и один из трех брейк-пойнтов.

В третьем круге Зверев сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Лоренцом Сонего.