Рублев обыграл Хачанова на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,7 млн евро.

В матче третьего круга Рублев, посеянный на турнире под пятым номером, за 1 час 29 минут обыграл своего соотечественника Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

На счету Рублева четыре эйса и все три реализованные брейк-пойнта. К тому же Рублев не допустил ни одной двойной ошибки. У Хачанова две подачи навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Рублев встретится с 100-й ракеткой мира немцем Яном-Леннардом Штрауффом, который смог победить четвертую ракетку мира норвежца Каспера Рууда.