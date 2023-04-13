Женская теннисная ассоциация возобновит проведение турниров в Китае

Женская теннисная ассоциация (WTA) после двухлетнего перерыва возобновляет проведение турниров в Китае, сообщается на официальном сайте тура.

Все соревнования в Китае под эгидой WTA были отменены в 2021 году после выступления в соцсетях китайской теннисистки Пэн Шуай, которая обвинила бывшего вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли в неоднократных сексуальных домогательствах. Вскоре пост об этом был удален, а аккаунт спорстменки был закрыт, сама же Пэн Шуай перестала выходить на связь.

Руководство WTA потребовало полного расследования инцидентов и немедленной встречи с теннисисткой, но организовать ее не удалось.

«Мы считаем, что позиция, которую мы заняли в то время, была правильной. Но спустя 16 месяцев мы не получили удовлетворяющих ответов на наши запросы. Что говорит о том, что наша продолжение такой стратегии бессмысленно. Мы возобновляем наши турниры в Китае, где как верим, сможем продолжать вносить положительные изменения. И будем следить, чтобы история Пэн Шуай не была забыта», - цитирует генерального директора WTA Стива Саймона пресс-служба тура.

В ближайшее время WTA представит новый календарь сезона с китайскими турнирами. В нем будет также представлен итоговый турнир WTA, проведение которого запланировано в Шеньчжэне.